Napoli rapina a commerciante | arrestato 42enne dopo inseguimento

Nella notte a Chiaiano, un commerciante è stato minacciato con una pistola durante una rapina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno inseguito un uomo e lo hanno arrestato. L’episodio si è verificato in piena notte e ha coinvolto un 42enne, fermato dopo un inseguimento. La presenza delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’evento.

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Napoli, rapina in piena notte a Chiaiano: commerciante minacciato con pistola, un arresto dopo l’intervento dei Carabinieri. Napoli, rapina nella notte nel quartiere Chiaiano. Rapina in piena notte a Napoli, nel quartiere Chiaiano, dove un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è stato aggredito mentre si preparava a raggiungere il luogo di lavoro. I fatti risalgono alle ore 3 del 18 maggio, quando l’uomo esce di casa e si dirige verso la propria auto in via G. A. Campano. Pochi istanti dopo, la situazione precipita. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli L’agguato armato e il furto dell’auto. Due individui spuntano improvvisamente da dietro un palazzo e si dirigono verso la vittima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, rapina a commerciante: arrestato 42enne dopo inseguimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli. Rapina a mano armata, i clienti continuano a fare la spesa Sullo stesso argomento Napoli, rapina in pieno centro: arrestato 30enne dopo inseguimento. Tre feritiMomenti di tensione nella giornata di ieri in Corso Umberto I, nei pressi di Porta Nolana, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale al... Leggi anche: In due giorni deruba e rapina la stessa farmacia: arrestato dopo un lungo inseguimento Erano circa le 3 del mattino del 18 maggio quando un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è uscito di casa per raggiungere il luogo di lavoro, nel quartiere napoletano di Chiaiano. #chiaiano #commerciante #crime #napoli #rapina #cronacanapoli #diretta… x.com Tentano rapina a commerciante ortofrutticolo: preso uno dei banditiUno dei due aveva il volto coperto da un cappuccio, mentre l’altro indossava un casco integrale ed era armato. La vittima sarebbe stata minacciata e costretta ... cronachedellacampania.it Sventata rapina a un commerciante a Chiaiano, carabinieri arrestano quarantaduenneIl denaro viene restituito al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per trovare l’auto e identificare il complice. napoli.repubblica.it