Rapina in piena notte al commerciante ortofrutticolo poi la fuga | i Carabinieri arrestano 42enne 

Da anteprima24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, un commerciante ortofrutticolo è stato vittima di una rapina nel quartiere Chiaiano a Napoli. L'episodio si è verificato intorno alle 3, quando un uomo è uscito dalla propria abitazione e, poco dopo, è stato avvicinato da un 42enne. Quest’ultimo ha cercato di portargli via dei beni, ma è stato poi arrestato dai Carabinieri. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Siamo a Napoli nel quartiere Chiaiano. Sono le 3 di notte del 18 maggio e un uomo è appena sceso di casa. Ha 55 anni ed è un commerciante ortofrutticolo. L’uomo deve andare a lavorare, attraversa via G. A. Campano ed entra nella sua auto. Da dietro l’angolo del palazzo sbucano due individui che corrono verso l’utilitaria. Uno è incappucciato, l’altro indossa il casco integrale ed è armato. Secondi interminabili per la vittima braccata. L’arma scarrella, il terrore la fa da padrone. I due si impossessano dell’auto e dei soldi. In quel momento arriva la gazzella del nucleo radiomobile di Napoli che vede la scena. L’Alfa – impegnata in un servizio notturno – inchioda e un militare scende al volo per rincorrere i due. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Napoli: Rapina in piena notte a commerciante poi la fuga. I Carabinieri arrestano 42enne

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