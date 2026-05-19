Rapina in piena notte al commerciante ortofrutticolo poi la fuga | i Carabinieri arrestano 42enne

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, un commerciante ortofrutticolo è stato vittima di una rapina nel quartiere Chiaiano a Napoli. L'episodio si è verificato intorno alle 3, quando un uomo è uscito dalla propria abitazione e, poco dopo, è stato avvicinato da un 42enne. Quest’ultimo ha cercato di portargli via dei beni, ma è stato poi arrestato dai Carabinieri. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Siamo a Napoli nel quartiere Chiaiano. Sono le 3 di notte del 18 maggio e un uomo è appena sceso di casa. Ha 55 anni ed è un commerciante ortofrutticolo. L’uomo deve andare a lavorare, attraversa via G. A. Campano ed entra nella sua auto. Da dietro l’angolo del palazzo sbucano due individui che corrono verso l’utilitaria. Uno è incappucciato, l’altro indossa il casco integrale ed è armato. Secondi interminabili per la vittima braccata. L’arma scarrella, il terrore la fa da padrone. I due si impossessano dell’auto e dei soldi. In quel momento arriva la gazzella del nucleo radiomobile di Napoli che vede la scena. L’Alfa – impegnata in un servizio notturno – inchioda e un militare scende al volo per rincorrere i due. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina in piena notte al commerciante ortofrutticolo poi la fuga: i Carabinieri arrestano 42enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli: Rapina in piena notte a commerciante poi la fuga. I Carabinieri arrestano 42enne Sullo stesso argomento Leggi anche: Chiaiano, rapina a commerciante ortofrutticolo nella notte: arrestato 42enne dopo un inseguimento Napoli, rapina a commerciante: arrestato 42enne dopo inseguimentoNapoli, rapina in piena notte a Chiaiano: commerciante minacciato con pistola, un arresto dopo l’intervento dei Carabinieri Napoli, rapina nella... Rapina in piena notte a un commerciante, poi la fuga: arrestato 42enne a NapoliNAPOLI (ITALPRESS) - Rapina sventata nella notte nel quartiere Chiaiano a Napoli. Intorno alle 3 due uomini armati con il volto co ... italpress.com Rapinano in piena notte commerciante ortofrutticolo, aggressione ripresa in videoRapina in piena notte ad un uomo pronto per recarsi al lavoro: arrestato in flagrante uno dei banditi. L'intervento immortalato dalle telecamere della zona, che mostrano il rapinatore che non riesce a ... ansa.it