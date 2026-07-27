Sono emerse nuove informazioni sulle persone vicine a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai 3. Tra queste, ci sono Valentina Pelliccia, giornalista, Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana. Questi nomi fanno parte di un gruppo di amici e conoscenti legati al giornalista. La notizia riguarda la presenza di queste figure nel suo cerchio sociale, senza ulteriori dettagli o commenti.

Da Maria Rosaria Boccia alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo alla giornalista Valentina Pelliccia: diversi i personaggi che ruotano nella galassia di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report su Rai 3. Quest'ultimo è finito al centro delle cronache dopo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti. Nelle scorse settimane, infatti, è finito sotto indagine come unico mandante del tentato assalto il faccendiere nonché amico di Ranucci Valter Lavitola. Che, quando seppe di essere indagato a piede libero dalla Procura di Roma, avrebbe cominciato a indicare ai giornalisti nel suo locale le possibili piste alternative, dai carbon credit all’ingresso in politica dell’amico conduttore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, Valentina, Rita e Maria Rosaria: tutto il giro delle amiche di Sigfrido

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