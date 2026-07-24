Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un possibile retroscena riguardante il rapporto tra Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report”, e Maria Rosaria Boccia. Le indiscrezioni sono emerse in modo non ufficiale e riguardano aspetti della loro vita privata. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e sui media.

. Nelle ultime ore torna a far discutere il nome di Sigfrido Ranucci, storico conduttore di “Report”, protagonista suo malgrado di indiscrezioni che riguardano la sua sfera privata. Dopo la rivelazione di un rapporto descritto come “fraterno” con Valter Lavitola, a uscire allo scoperto questa volta è Maria Rosaria Boccia, già nota alle cronache per la vicenda legata all’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Secondo quanto riportato da un’intervista pubblicata su “il Foglio” e ripresa da Dagospia, la Boccia avrebbe rivendicato con decisione un legame di stima e vicinanza nei confronti del giornalista Rai, alimentando ulteriormente le speculazioni sui rapporti che ruotano attorno alla figura di Ranucci. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, spunta il retroscena sul loro rapporto

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