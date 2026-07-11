Maria Rosaria Boccia ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, criticando la leader di un partito politico. La vicenda ha coinvolto le relazioni tra l’imprenditrice e il giornalista, generando attenzione sia sulla scena politica che giudiziaria. Le dichiarazioni sono state oggetto di discussione pubblica e hanno alimentato inchieste legate a possibili intrecci tra figure pubbliche e attività imprenditoriali.

Il legame tra l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci è stato al centro di polemiche e inchieste che hanno unito la cronaca politica a quella giudiziaria. I due sono stati protagonisti di scambi di chat privati, resi pubblici e finiti agli atti dell’inchiesta della Procura di Roma. Nei primi mesi del 2026, la diffusione di alcune chat private tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci ha scatenato un duro scontro televisivo e mediatico, in particolare tra quest’ultimo e il collega Massimo Giletti durante la trasmissione Lo Stato delle Cose su Rai 3. Nelle conversazioni, risalenti a fine 2024, i due discutevano di una presunta “lobby gay di destra” e commentavano retroscena su altri personaggi del mondo del giornalismo e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Maria Rosaria Boccia pubblicamente s schiera con Sigfrido Ranucci e attacca la Meloni

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