Il caso Ranucci continua a suscitare polemiche dopo le dichiarazioni di Meloni, che ha chiesto a Schlein di scusarsi, ritenendola responsabile di aver attribuito al governo responsabilità nel 2025. Nel frattempo, si approfondiscono le indagini sul rapporto tra Ranucci e Valter Lavitola, coinvolto in un procedimento legale per un attentato al conduttore del programma di approfondimento. Le autorità proseguono le verifiche e le analisi degli indizi emersi.

Sul caso Ranucci e il feeling con il faccendiere e amico Valter Lavitola, indagato per l’attentato al conduttore di Report, si rincorrono di giorno in giorno tesi, smentite e nuovi indizi. I giudici chiariranno i rilievi giudiziari. Politicamente, però, una cosa è certa: le opposizioni si sono precipitate a scaricare le responsabilità “morali” della bomba sull’area di governo. A cominciare dalla segretaria dem Elly Schlein che oggi tenta un goffo salvataggio. La premier Giorgia Meloni, però, non ci sta. E su Twitter riavvolge il nastro al 18 ottobre 2025. Meloni inchioda Schlein sul caso Ranucci: ora chieda scusa. “Davanti al congresso del Pse ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: “Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranucci, Meloni inchioda Schlein: “A ottobre 2025 dette la responsabilità al governo, ora dovrebbe semplicemente chiedere scusa”

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