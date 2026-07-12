Il partito di centrodestra ha chiesto a Elly Schlein di scusarsi pubblicamente per un suo ritardo nel commentare l’attentato a un giornalista. La richiesta arriva dopo che la leader del partito di opposizione non ha ancora commentato l’accaduto, nonostante siano trascorse diverse ore. La richiesta di scuse è stata motivata dall’esigenza di chiarezza e responsabilità, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del partito.

La specialista del silenzio, Elly Schlein. Ormai celebri i suoi "ritardi" nel commentare fatti dai quali non commentare non è un'opzione. Ed in questo filone si inserisce il lungo silenzio della leader dem sul caso- Sigfrido Ranucci, su quel che sta emergendo sui suoi rapporti con Valter Lavitola e sulle ipotesi relative all'attentato subito dal conduttore di Report. Un silenzio contro il quale picchia duro Alberto Balboni, Sottosegretario alla Giustizia, di Fratelli d'Italia. "Ricordiamo tutti le parole di Elly Schlein quando, all’estero, ha gettato ombre sul Governo nazionale dopo l’attentato a Ranucci. Elly Schlein ha detto che in Italia c’è un problema di democrazia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Elly Schlein.

© Liberoquotidiano.it - Attentato Ranucci, FdI inchioda Elly Schlein: "Trova il coraggio di chiedere scusa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elly Schlein: «Meloni deve chiedere sanzioni per Israele»Elly Schlein ha dichiarato che, secondo lei, è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti in relazione alla situazione in Medio Oriente.

Nicole Minetti, "basta falsità": insorge la difesa. E FdI inchioda Ranucci: "Diffamazione"La difesa di Nicole Minetti e di un altro imputato ha respinto le accuse, affermando che le informazioni diffuse dal giornalista sono false e prive...

Temi più discussi: Valter Lavitola e l'attentato a Ranucci, Inizio a mettere in discussione l'amicizia con lui; Rai blocca Report, Ranucci: Dire che lo fanno per tutelarci è come dire che le bombe a casa mia erano per amore; Attentato a Ranucci, a Lavitola contestato anche il reato di strage - L'Unione Sarda.it; Valter Lavitola indagato come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.

Attentato a Ranucci: Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola, esposto FdI erratoRanucci sulla decisione della Rai di sospendere le repliche estive del programma: Vergognose congetture e pubblica i temi delle puntate sospese. Sequestrati a Lavitola tre telefonini e due pen drive ... rainews.it

Sigfrido Ranucci: Inchieste Report condizionate da Lavitola? Nemmeno una, neanche sull'eolico. Spunta un esposto di FdiCome se non bastasse l'attentato sotto casa, o le repliche estive di Report che la Rai ha deciso di non trasmettere, non sono giorni facili per Sigfrido Ranucci, il giornalista e ... leggo.it