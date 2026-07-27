La premier ha accusato la leader del Partito Democratico di aver gettato ombre sul governo con le sue dichiarazioni dopo l’attentato a un conduttore di Report. Meloni ha chiesto a Schlein di chiedere scusa, sottolineando che le sue parole sono state percepite come un’ombra sulla stabilità politica. La polemica si inserisce nel contesto di un episodio intimidatorio avvenuto nei giorni scorsi davanti alla residenza del giornalista.

Continua la polemica politica sul caso dell'attentato a Sigrfrido Ranucci conduttore di Report. E stavolta all'attacco è la premier Giorgia Meloni che critica aspramente la leader del Pd Elly Schlein per le sue parole a pochi giorni dall'atto intimidatorio davanti alla residenza del giornalista. «18 ottobre 2025. Davanti al congresso del PSE ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: `Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l'estrema destra è al governo´. 27 luglio 2026. In una trasmissione tv, la stessa Elly Schlein sostiene: `Non ho mai fatto nessun collegamento fra governo e mandanti´. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caso Ranucci, Meloni contro Schlein: «Gettò ombre sul governo, ora chieda scusa»

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