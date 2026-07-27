La procura di Roma sta approfondendo i dettagli di un episodio tra la premier e la leader di un partito di opposizione. Durante un confronto pubblico, la premier ha chiesto scusa per alcune affermazioni che, secondo lei, avevano gettato ombre sul governo. La leader dell’opposizione ha negato di aver mai fatto dichiarazioni di quel tipo. Contestualmente, la procura sta verificando le circostanze di un attentato che ha coinvolto un giornalista.

Mentre la procura di Roma ne accerta i contorni chiaroscuri, sull’attentato a Ranucci, la premier Giorgia Meloni si toglie una soddisfazione covata da mesi. «Chi ha scelto di gettare ombre sul governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza: dovrebbe semplicemente chiedere scusa», scrive sui social. E con quel «chi» intende Elly Schlein. La leader dem all’Aria che tira su La7 smentisce netta: «Non ho mai fatto nessun collegamento fra governo e mandanti, parlavo del fatto che bisogna difendere la libertà di stampa in ogni Paese sennò chi fa quel mestiere è più esposto», minimizza. Ma Meloni non molla l’osso. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci, lite tra Meloni e Schlein: «Gettò ombre sul governo, si scusi». La dem: «Mai fatto»

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