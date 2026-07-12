La trasmissione Report ha sospeso le repliche estive, scatenando le reazioni politiche. La destra festeggia questa decisione e critica Elly Schlein, chiedendole di scusarsi per aver fatto commenti sul conduttore. Nel frattempo, il Movimento 5 stelle accusa di un attacco con fondi pubblici contro la trasmissione. La vicenda si trasforma in uno scontro tra forze politiche, con accuse e commenti pubblici.

L’affaire Ranucci-Lavitola diventa terreno per una resa dei conti politica. Il centrodestra festeggia per la sospensione delle repliche estive di Report e rinfaccia a Elly Schlein una vecchia frase sull’attentato al conduttore, mentre il Movimento 5 stelle denuncia un “killeraggio con i soldi degli italiani” ai danni della trasmissione d’inchiesta. Domenica gli account social di Lega e Fratelli d’Italia hanato in contemporanea la decisione della Rai di bloccare la messa in onda delle vecchie puntate del programma, “in attesa che si faccia piena chiarezza” sulla bomba piazzata a ottobre di fronte a casa di Ranucci, di cui Valter Lavitola, faccendiere pregiudicato e amico del giornalista, è accusato di essere il mandante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ranucci-Lavitola, la destra esulta per lo stop a Report. E attacca Schlein: “Si scusi per aver gettato ombre sul governo”

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Temi più discussi: I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci; Caso Ranucci-Lavitola, Borgonovo: Il capo dei buoni amico del capo dei cattivi. Non stupisce la bomba, ma le cene insieme; Lavitola, l’amico della vittima: Non parlo; Attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci: Valter Lavitola indagato come mandante.

L’amicizia tra #Ranucci e #Lavitola sconcerta i benpensanti. Si possono fare molte ipotesi, ma vi è una certezza: se amico di Lavitola fosse stato non lui, ma un ministro di destra, Report ci avrebbe fatto una puntata ricca di allusioni e densa di sospetti x.com

Attentato a Ranucci, le carte dell’inchiesta su Lavitola. L’accusa di strage, il sopralluogo prima della bomba: Perché poteva essere devastante reddit

Attentato a Ranucci, il conduttore di Report: Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola. La Procura cerca il moventeNon esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Sigfrido Ranucci risponde così alle notizie ... tg.la7.it

Ranucci e Lavitola, dall'amicizia alle bombe: tutti i dubbi che hanno portato alla sospensione di ReportLe indagini sull'attentato e il rapporto del giornalista con l'ex editore hanno spinto la Rai a sospendere le repliche estive del programma in attesa di chiarimenti. Che mancano ancora ... avvenire.it