Il 6 giugno, un gruppo armato ha assaltato un camion di medicinali a Cerignola, sottraendo un carico di farmaci. Pochi giorni dopo, l’Aifa ha diffuso un elenco dei lotti rubati, chiedendo alla filiera di controllare eventuali inserimenti illegali sul mercato. Le medicine rubate sono state identificate come parte di questo furto, senza indicazioni su dove possano essere finite.

Il 6 giugno un carico di medicinali viene assaltato a Cerignola. Pochi giorni dopo l’ Agenzia italiana del farmaco (Aifa) pubblica l’elenco dei lotti rubati e invita tutta la filiera a vigilare: gli articoli potrebbero essere rimessi illegalmente sul mercato. Non passa neanche un mese e all’ospedale Israelitico di Roma spariscono 80 fiale di fentanyl, sufficienti a confezionare fino a 20 mila dosi. I due eventi – che potrebbero sembrare isolati – sono in realtà gli ultimi episodi di una sequenza di furti di medicinali che riguardano farmacie e ospedali, ma anche grossisti e aziende, e si snodano da Nord a Sud. «Protagonisti di questo fenomeno sono i medicinali ad alto valore economico», spiega Andrea Mandelli, presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Racket dei farmaci: ecco dove finiscono le medicine rubate nei nostri ospedali

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