A Firenze, nel fine settimana dal 15 al 17 maggio 2026, sono in programma lavori sulla rete dell'acquedotto da parte di Publiacqua. Durante questo periodo si prevedono disagi che coinvolgono anche i presidi dell’Asl e gli ospedali della città. Sono state messe in servizio autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico nelle zone interessate dai lavori. La città si prepara a gestire le conseguenze di questa operazione.

FIRENZE – Firenze si prepara ad affrontare un weekend di disagi per i lavori di Publiacqua allarete dell’acquedotto tra venerdì 15 e domenica 17 maggio 2026. Anche la Asl Toscana Centro fa sapere che sono “possibili ripercussioni sulle strutture della Asl di Firenze e della zona nord ovest con un abbassamento della pressione e riduzioni d’acqua su parte dei territori dell’Area metropolitana di Firenze nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio”. Sensibili a possibili disservizi idrici l’ospedale di Santa Maria Nuova e l’ospedale San Giovanni di Dio, mentre per i presidi territoriali le operazioni di adeguamento potrebberoavere ricadute per alcune strutture residenziali di via San Salvi, via Canova, viale Pieraccini, via di Soffiano e via Garbasso.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lavori Publiacqua a Firenze: disagi anche nei presidi dell’Asl e negli ospedali. In servizio le autobotti, ecco dove

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