Medicine per curare non farmaci per dimagrire

Un esperto ha richiamato l’attenzione sull’uso improprio di alcuni medicinali, sottolineando che sono stati concepiti per curare malattie e non come strumenti per perdere peso. In particolare, si è parlato di molecole come il semaglutide e di altri farmaci simili, usati spesso senza prescrizione medica o in modo non appropriato. La questione riguarda sia l’automedicazione che l’utilizzo senza un reale bisogno clinico, con possibili rischi per la salute.

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SEMAGLUTIDE & CO. Roberto Leonardi («San Pietro») lancia l’allarme per l’utilizzo scorretto di queste molecole. Sui social vengono spesso presentati come la strada più rapida per perdere peso, soprattutto ora che si avvicina l’estate. Ma farmaci come semaglutide e tirzepatide, non sono scorciatoie né «soluzioni miracolose»: sono strumenti terapeutici molto efficaci che però devono essere utilizzati all’interno di un percorso dietoterapeutico personalizzato e sotto controllo medico specialistico. Come ci spiega il dottor Roberto Leonardi, dietologo e referente del Centro per i Disturbi Alimentari e dell’area di Dietetica e Nutrizione Clinica del Policlinico San Pietro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Medicine per curare, non farmaci per dimagrire» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Effetti collaterali dei farmaci per dimagrire: cosa sapere subito Sullo stesso argomento Farmaci antidepressivi per dimagrire: indaga il NasPesaro, 10 marzo 2026 – Dall’inchiesta giornalistica alle verifiche dei carabinieri del Nas. La puntura per dimagrire serve anche a curare la depressioneUno studio su Jama Psychiatry indica che gli agonisti GLP-1 come semaglutide e tirzepatide potrebbero ridurre il rischio di depressione maggiore e... La FDA ha approvato le prime due terapie geniche (Casgevy e Lyfgenia) per la cura dell’anemia falciforme in pazienti ?12 anni. Curare questa malattia non è più fantascienza. x.com Medicine per curare, non farmaci per dimagrireSEMAGLUTIDE & CO. R oberto Leonardi (San Pietro) lancia l’allarme per l’utilizzo scorretto di queste molecole. ecodibergamo.it Qual è il caso d'uso per la skill Curare? reddit Per curare non serve sviluppare nuovi farmaci. Basta reinventare quelli già esistentiL’idea viene da un team della Georgetown University: se molti medicinali hanno dimostrato fino ad oggi di essere efficaci per curare malattie anche molto diverse, bisogna solo trovare un metodo per ... quotidianosanita.it