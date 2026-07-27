raccolta rifiuti il cambiamento stop distribuzione sacchetti organico

Da oggi, la distribuzione dei sacchetti per l'organico è sospesa nel territorio ravennate. La decisione è stata presa per modificare la gestione del ciclo dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale e contenere i costi per le utenze. La sospensione riguarda esclusivamente i sacchetti destinati alla raccolta dell’umido, senza influire sulla normale raccolta differenziata di altri materiali. La proposta prevede nuove modalità di conferimento e distribuzione, ancora in fase di definizione.

La gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio ravennate affronta un passaggio delicato, volto a conciliare gli obiettivi ambientali con la sostenibilità economica delle bollette. La novità più immediata per l’utenza riguarda l’interruzione, a partire da luglio, della distribuzione gratuita dei sacchetti per l’organico presso le stazioni ecologiche e i punti di raccolta. La misura, indicata da Atersir, Hera e dalle amministrazioni comunali, punta a stimolare il riutilizzo delle shopper compostabili della spesa e a ridurre la produzione di scarti, ma rappresenta anche un intervento mirato a contenere i costi complessivi del Piano economico finanziario del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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