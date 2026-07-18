Niente raccolta dell’organico da quattro giorni
Da quattro giorni non viene effettuata la raccolta dell’organico nel quartiere. La problematica si ripropone ciclicamente e riguarda il servizio di ritiro “porta a porta” gestito da Sistema Ambiente. La segnalazione arriva da una residente, che evidenzia come questa interruzione influenzi la gestione dei rifiuti domestici. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle cause o sui tempi di ripristino del servizio.
“Ecco che ciclicamente si ripropone la problematica del ritiro “porta a porta” da parte di Sistema Ambiente – ci segnala Valentina Borella –. Nel caso specifico l’azienda non passa dal mio domicilio a Chiatri da 4 giorni lasciandomi con bidoni dell’organico in fermentazione sotto il sole e sacchi inerenti le altre differenziazioni da appendere alla siepe per evitare che vengano aperti dagli animali nottetempo. La società che si appoggia ad alcune cooperative, dovrebbe forse rivedere gli orari di ritiro dei rifiuti in modo tale da rendere più agevole il recupero di questi ultimi da parte degli operatori, viste le temperature molto elevate di questo periodo“. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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