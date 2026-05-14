Montopoli rivoluzione nella raccolta differenziata | al via la distribuzione dei sacchetti con i tag
A Montopoli in Val d'Arno è stata avviata la distribuzione dei sacchetti dotati di tag per la raccolta differenziata porta a porta. Il nuovo sistema entrerà in vigore nelle prossime settimane e si concluderà il primo gennaio 2028, data in cui sarà adottata una tariffa dei rifiuti basata sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. La modifica prevede costi più bassi per chi produce meno rifiuti indifferenziati.
Rivoluzione nella raccolta porta a porta del Comune di Montopoli in Val d'Arno. Inizia tra poche settimane un percorso che si concluderà con il primo gennaio 2028 quando la tariffa dei rifiuti diventerà puntuale, prevedendo dei costi più bassi per chi produce meno indifferenziato. Un processo che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sullo stesso argomento
Raccolta differenziata, a Trento ecco i primi distributori automatici di sacchettiA Trento Dolomiti Ambiente ha installato e reso operativi tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata, progettati per...
I falsi addetti della Sangalli che tentano di entrare nelle case per consegnare sacchetti e contenitori della raccolta differenziata“Buongiorno, siamo gli addetti della Sangalli e dobbiamo entrare in casa per consegnarvi sacchetti e attrezzature per la raccolta differenziata”.
Montopoli rivoluziona la raccolta porta a porta: ecco i sacchetti coi tagRivoluzione nella raccolta porta a porta del Comune di Montopoli in Val d’Arno. Inizia tra poche settimane un percorso che si concluderà con il primo ... gonews.it
Rivoluzione nella raccolta dei rifiuti ai lidi. In arrivo i nuovi cassonetti per tutta la costaNuovi cassonetti stradali, la realizzazione di un centro di raccolta nella zona artigianale di San Giuseppe e tre isole ecologiche nei Lidi Sud. Sono alcune delle novità che accompagneranno il nuovo ... ilrestodelcarlino.it