Montopoli rivoluzione nella raccolta differenziata | al via la distribuzione dei sacchetti con i tag

A Montopoli in Val d'Arno è stata avviata la distribuzione dei sacchetti dotati di tag per la raccolta differenziata porta a porta. Il nuovo sistema entrerà in vigore nelle prossime settimane e si concluderà il primo gennaio 2028, data in cui sarà adottata una tariffa dei rifiuti basata sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. La modifica prevede costi più bassi per chi produce meno rifiuti indifferenziati.

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