Qui Atalanta Dea tris in rimonta nel test con l’Arezzo

Notizia in breve

L’Atalanta ha battuto 3-2 l’Arezzo in una partita amichevole, rimontando dallo 0-2 iniziale. La gara si è conclusa con una rimonta della squadra bergamasca, che ha segnato tre gol nel secondo tempo. Nel primo tempo, il tecnico ha schierato una formazione tipo con un 4-3-3, includendo un giovane attaccante di 20 anni. L’Arezzo, formazione neopromossa in Serie B, ha aperto le marcature.