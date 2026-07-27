Qui Atalanta Dea tris in rimonta nel test con l’Arezzo
L’Atalanta ha battuto 3-2 l’Arezzo in una partita amichevole, rimontando dallo 0-2 iniziale. La gara si è conclusa con una rimonta della squadra bergamasca, che ha segnato tre gol nel secondo tempo. Nel primo tempo, il tecnico ha schierato una formazione tipo con un 4-3-3, includendo un giovane attaccante di 20 anni. L’Arezzo, formazione neopromossa in Serie B, ha aperto le marcature.
Nella terza amichevole pre stagionale l’ Atalanta vince in rimonta per 3-2 contro l’ Arezzo, formazione neopromossa in Serie B. Il tecnico Maurizio Sarri ha schierato nel primo tempo una formazione tipo, con un 4-3-3 di possibili titolari integrati in attacco dal 20enne comasco Cassa, nel ruolo di De Ketelaere. Arezzo in vantaggio di due reti dopo appena sette minuti con i gol di Arena e Illanes: la formazione di Cristian Bucchi, più avanti di condizione (ha battuto 3-1 il Napoli mercoledì scorso), è stata più propositiva nel primo tempo, rispetto a una Dea con le gambe appesantite dopo due settimane di ritiro con doppie sedute quotidiane. Ripresa con l’Atalanta che ha cambiato passo, dimezzando il punteggio dopo quattro minuti con una bordata di Ibrahim Sulemana, appena subentrato all’acciaccato Zalewski. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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