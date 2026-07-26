L’Arezzo spaventa l’Atalanta nel primo tempo ma a Zingonia la Dea si impone in rimonta
Nel primo tempo, l’Arezzo ha mostrato una buona prestazione contro l’Atalanta, giocando con ritmo elevato e sicurezza. Tuttavia, nella ripresa, la squadra bergamasca è riuscita a reagire, rimontando e conquistando la vittoria con un vantaggio finale.
AREZZO – Un test amichevole dalle due facce per l’Arezzo a Zingonia contro l’Atalanta. Dopo un primo tempo giocato su ritmi alti e con grande personalità dalla formazione toscana, la ripresa ha visto la reazione della squadra bergamasca, capace di ribaltare il punteggio e chiudere l’incontro sul vantaggio finale. L’avvio di gara ha sorriso agli ospiti, subito propositivi e ordinati in campo. Dopo appena un minuto di gioco, Arena si è accentrato dalla fascia sinistra lasciando partire un tiro a giro che ha superato il portiere avversario, sbloccando il risultato. Nonostante i tentativi di reazione dei padroni di casa, la squadra guidata da Bucchi ha mantenuto densità difensiva e lucidità nella gestione del pallone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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