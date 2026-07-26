Atalanta nel terzo test vittoria in rimonta per 3-2 contro l’Arezzo a Zingonia

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Atalanta ha vinto 3-2 contro l’Arezzo nel terzo test amichevole pre stagionale, giocato a Zingonia. La squadra è passata in svantaggio nel primo tempo prima di segnare tre gol nella ripresa, completando la rimonta.

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Bergamo, 26 luglio 2026 –  Remuntada dell’Atalanta nel terzo test amichevole pre stagionale giocato in serata al centro sportivo di Zingonia (presenti in tribuna il presidente nerazzurro Antonio Percassi e l’amministratore delegato Luca Percassi) e vinto 3-2 contro l’Arezzo, formazione neopromossa in B che sta svolgendo la preparazione estiva in Val Seriana. Il tecnico nerazzurro Maurizio Sarri - peraltro aretino e lontano ex di turno avendo allenato i granata in B nel 200607 - come nei due precedenti test disputati contro l’U23 nerazzurra e il Mantova, ha schierato nel primo tempo i titolari a disposizione dal primo giorno di ritiro e dato poi spazio nella ripresa alle riserve e ai primi tre nazionali riaggregati da venerdì in gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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