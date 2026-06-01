A 44 anni, Serena Williams torna in campo e parteciperà a un torneo di doppio al Queen's dal 6 giugno. La tennista aveva disputato l’ultima partita nel 2022 agli US Open in singolare. La sua partecipazione al torneo è stata confermata ufficialmente. La giocatrice non aveva più competuto in un match ufficiale da allora. La presenza in gara rappresenta il suo primo impegno ufficiale dopo un periodo di assenza dalle competizioni.

Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Serena Williams, 44 anni, torna in campo. La campionessa statunitense è iscritta al torneo di doppio nell'Hsbc Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen's Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. L'ultima partita disputata nel circuito Wta dalla 23 volte vincitrice Slam risale al 2022, quando perse agli Us Open contro l'australiana Ajla Tomljanovic. Gli HSBC Championships inizieranno a Londra il 6 giugno con le qualificazioni femminili, il torneo prenderà il via l'8 giugno. Ancora non è stato reso noto chi sarà la sua compagna di doppio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ufficiale: a 44 anni Serena Williams torna a giocare. In campo dal 6 giugno al Queen's nel doppio

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