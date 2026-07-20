Martedì 21 luglio alle 20, al Mon Rêve Resort, si terrà lo spettacolo “Queen in Symphony”. L’evento fa parte del Magna Grecia Festival e celebra i Queen con una performance musicale dal vivo. L’appuntamento si svolge in un’area all’aperto, con un pubblico atteso di appassionati e fan della band britannica. La serata prevede l’esecuzione di brani iconici dei Queen da parte di una band dal vivo.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il programma del Magna Grecia Festival con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna estiva. Martedì 21 luglio, alle 20.30, il Mon Rêve Resort ospiterà “Queen in Symphony”, spettacolo che porterà sul palco le più celebri canzoni dei Queen reinterpretate in chiave sinfonica. Dopo il doppio sold out registrato dagli spettacoli “Symphonic Greatest Hits”, allo Yachting Club, e “Symphonic Flamenco”, al Relais Histò, il festival diretto dal maestro Piero Romano propone una serata che unirà rock e musica orchestrale. Protagonisti saranno l’Orchestra ICO Magna Grecia, diretta dallo stesso Piero Romano, il... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il Magna Grecia Festival omaggia i Queen: al Mon Rêve Resort arriva “Queen in Symphony”

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