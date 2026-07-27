Quattrocento chilometri nelle Marche | il Cammino dei Cappuccini tra fede storia e natura selvaggia

Il Cammino dei Cappuccini attraversa 400 chilometri nelle Marche, tra fede, storia e natura selvaggia. Durante il percorso, nei boschi dell’entroterra, si coglie un momento di silenzio totale, dove il rumore del mondo si dissolve. Il vento tra le querce, il canto lontano di un uccello e il passo regolare sui sentieri di terra battuta sono elementi che caratterizzano questa esperienza. È in quel silenzio che il cammino si svela nella sua essenza più autentica.

C’è un momento preciso, camminando nei boschi dell’entroterra marchigiano, in cui il rumore del mondo smette di esistere. Il vento tra le querce, il canto lontano di un merlo, il ritmo regolare dei propri passi su un sentiero di terra battuta: è in quel silenzio che il Cammino dei Cappuccini rivela la sua natura più autentica. Non è semplicemente un trekking. È un viaggio nel tempo, un pellegrinaggio attraverso paesaggi che custodiscono cinque secoli di storia e spiritualità francescana. Un itinerario di quasi 400 km attraverso il cuore delle Marche. Il percorso si snoda da nord a sud lungo la dorsale interna delle Marche, coprendo una distanza di 372,5 chilometri in 17 tappe. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Cammino dei Cappuccini

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