cammino di san bartolomeo cento chilometri di borghi storia e natura ora anche a cavallo

È stato inaugurato un percorso di 100 chilometri che attraversa borghi, aree naturali e siti storici, chiamato il Cammino di San Bartolomeo. Ora il percorso può essere percorso anche a cavallo, oltre a piedi. L'iniziativa, nata più di dodici anni fa, mira a unire le comunità e promuovere la conoscenza della zona. La traccia si sviluppa lungo un itinerario che collega diversi punti di interesse legati al culto di San Bartolomeo.

PISTOIA C’è qualcosa che azzera i campanilismi e che unisce, per parlare di un’unica montagna. Emerge così uno spirito d’iniziativa eccezionale, lo stesso che più di dodici anni fa riunì la gente attorno a un progetto: tracciare il Cammino che celebra il culto di San Bartolomeo. Dalle intenzioni ai fatti, quel Cammino è diventato parte delle mappe collettive di camminatori, Fiumalbo-Pistoia, cento chilometri circa attraversando piccoli borghi gioiello e chicche naturalistiche che riconciliano col mondo. "Quel che abbiamo fatto - spiega Simone Breschi, uno dei primi promotori del Cammino – è stato riaprire vecchie strade e rimetterle a posto. Nessuno ce l’aveva chiesto: ci abbiamo solo creduto, unendoci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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