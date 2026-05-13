Tra fede e natura | nasce il Cammino delle Sette Sorelle 128 km di trekking

È stato inaugurato il Cammino delle Sette Sorelle, un percorso di 128 chilometri che attraversa diversi santuari e eremi. Il cammino collega sette santuari dedicati alle madonne e attraversa piccoli borghi lungo il tragitto. La rete di strutture religiose e i paesi interessati si preparano ad accogliere i pellegrini, affrontando anche le sfide legate alla stagionalità e alla gestione del flusso di visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali santuari e eremi segnano il passaggio tra le sette madonne?. Come faranno i piccoli borghi a resistere al rischio della stagionalità?. Chi gestirà la sicurezza dei camminatori lungo i 27 transetti?. Perché questo percorso punta a contrastare lo spopolamento delle montagne?.? In Breve Percorso attraversa 6 comuni tra Teramo e L'Aquila con 30 frazioni coinvolte.. 7 punti tappa e 34 strutture ospitali gestite da famiglie locali.. 27 transetti monitorati h24 garantiscono la sicurezza lungo tutto il tracciato.. Itinerario certificato dalla Regione Abruzzo tra i 14 cammini regionali.. Davide De Laurentis ha presentato stamattina presso la sede del Bim Teramo il nuovo itinerario denominato Cammino delle Sette Sorelle, un percorso di 128 chilometri che attraversa i territori montani tra le province di Teramo e L’Aquila.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trekking spirituali in Appennino: 300 km tra fede e natura con i fratiTra i boschi e i sentieri dell'Appennino marchigiano si prepara un evento unico: tre trekking spirituali per celebrare gli 800 anni dalla morte di... Dalle Langhe al mare: nasce il cammino della Maddalena tra natura e fedeUn nuovo itinerario spirituale e paesaggistico collega il sud del Piemonte alla Liguria, tracciando una rotta che unisce le Langhe al mare di Finale... Cammino delle Sette Sorelle: 128 chilometri tra Gran Sasso e Laga per un nuovo racconto delle aree interneAbruzzo - Centoventotto chilometri di sentieri, borghi, chiese, paesaggi montani e comunità: il Cammino delle Sette Sorelle, ottenuto il riconoscimento dalla Regione Abruzzo, si presenta ... terremarsicane.it Le sette meraviglie del mare: le Isole EolieSette sorelle adagiate nel blu del Tirreno, a nord della Sicilia. Sono l’arcipelago delle Eolie: Lipari, Vulcano, Stromboli, Salina, Panarea, Filicudi e Alicudi. Patrimonio dell’Umanità Unesco. Queste ... repubblica.it