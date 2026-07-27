L’Atlantide Brescia ha annunciato l’ingresso di Firkal e Iribarne per la prossima stagione in serie A2. La squadra si sta preparando per la quattordicesima partecipazione consecutiva nel campionato. Restano confermati alcuni giocatori, tra cui Lucconi, considerato un elemento stabile della formazione. La società ha comunicato le prime mosse ufficiali in vista dell’avvio della nuova stagione, senza ulteriori dettagli sui restanti acquisti o sulla composizione definitiva del roster.

L’ Atlantide Brescia ha già ben delineato i passi che la faranno entrare nel vivo della nuova stagione, la quattordicesima in A2 per i Tucani. Coach Zambonardi (nella foto) e i suoi giocatori si ritroveranno martedì 25 agosto e cominceranno il loro percorso il 18 ottobre, ospitando Lagonegro al San Filippo, mentre la regular season si concluderà l’11 aprile a Gioia del Colle. La grande novità della stagione coinvolgerà proprio i biancazzurri, visto che è stato deciso l’anticipo della Supercoppa, che precederà i campionati e si giocherà l’11 ottobre. L’Atlantide sarà in campo e affronterà Pineto per conquistare il primo trofeo del nuovo anno.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quattordicesima stagione in serie A2. Rivoluzione Atlantide. Ecco Firkal e Iribarne. Lucconi intoccabile

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