Calcio a 5 serie a2 elite L’Olimpia perde a Lecco e chiude la stagione

Nella partita di calcio a 5 di serie A2 Elite, l’Olimpia Regium ha subito una sconfitta in trasferta contro la squadra di Lecco, con il punteggio di 7 a 2. La partita si è svolta con la formazione di Lecco composta da Pulcini, Borolo, Anderson Zoi, Gabriel Rocha, Rosati, Seferi, Lucho, Joao, Alciati, Tortorella e Arengi. Con questa risultato, l’Olimpia ha concluso la stagione.

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