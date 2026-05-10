Calcio a 5 serie a2 elite L’Olimpia perde a Lecco e chiude la stagione
Nella partita di calcio a 5 di serie A2 Elite, l’Olimpia Regium ha subito una sconfitta in trasferta contro la squadra di Lecco, con il punteggio di 7 a 2. La partita si è svolta con la formazione di Lecco composta da Pulcini, Borolo, Anderson Zoi, Gabriel Rocha, Rosati, Seferi, Lucho, Joao, Alciati, Tortorella e Arengi. Con questa risultato, l’Olimpia ha concluso la stagione.
LECCO 7 OLIMPIA REGIUM 2 LECCO: Pulcini, Borolo, Anderson Zoi, Gabriel Rocha, Rosati, Seferi, Lucho, Joao, Alciati, Tortorella, Arengi. All. Moura. OLIMPIA REGIUM: Piccioni, Edinho, Mereu, Vissoto, Halitjaha V., Bruciati, Santoro, Panico, Iissi, Halitjaha F., Mazzariol, Montanari. All. Margini. Arbitri: Colombin di Bassano del Grappa e Di Donato di Merano; (crono: Lattanzio di Collegno). Reti: pt 6’ Tortorella (L), 12’ Borolo (L), 17’ Alciati (L); 3’ Seferi (L), 7’ Edinho (OR), 10’ e 11’ e Borolo (L), 17’ Gabriel Rocha (L), 19’ Mazzariol (OR). L’Olimpia Regium cede 7-2 nel ritorno del primo turno di Serie A2 Elite contro il Lecco e non riesce a difendere il 2-1 dell’Arena Sport, chiudendo una stagione ampiamente positiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Calcio a 5 serie A2. Il Montebianco sogna l’elite del futsal italiano. Via alla finalissima: l’ostacolo è il CornedoInizia la sfida che potrebbe riportare il Prato Calcio a 5, ora targato Montebianco, nell’elite del futsal italiano.
Volley A2 donne, una sconfitta ininfluente per le romagnole che erano già fuori dal rischio della retrocessione in serie B. La Clai chiude la stagione senza il botto finaleMARSALA 3 CLAI IMOLA 1 (25-16; 23-25; 25-13; 25-23) MARSALA: Pozzoni, Caserta 14, Cecchini 1, Kosonen 18, Toror 14, Gruppo 1, Ferrario 2, Giulì,...