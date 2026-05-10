Calcio a 5 serie a2 elite L’Olimpia perde a Lecco e chiude la stagione

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di calcio a 5 di serie A2 Elite, l’Olimpia Regium ha subito una sconfitta in trasferta contro la squadra di Lecco, con il punteggio di 7 a 2. La partita si è svolta con la formazione di Lecco composta da Pulcini, Borolo, Anderson Zoi, Gabriel Rocha, Rosati, Seferi, Lucho, Joao, Alciati, Tortorella e Arengi. Con questa risultato, l’Olimpia ha concluso la stagione.

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LECCO 7 OLIMPIA REGIUM 2 LECCO: Pulcini, Borolo, Anderson Zoi, Gabriel Rocha, Rosati, Seferi, Lucho, Joao, Alciati, Tortorella, Arengi. All. Moura. OLIMPIA REGIUM: Piccioni, Edinho, Mereu, Vissoto, Halitjaha V., Bruciati, Santoro, Panico, Iissi, Halitjaha F., Mazzariol, Montanari. All. Margini. Arbitri: Colombin di Bassano del Grappa e Di Donato di Merano; (crono: Lattanzio di Collegno). Reti: pt 6’ Tortorella (L), 12’ Borolo (L), 17’ Alciati (L); 3’ Seferi (L), 7’ Edinho (OR), 10’ e 11’ e Borolo (L), 17’ Gabriel Rocha (L), 19’ Mazzariol (OR). L’Olimpia Regium cede 7-2 nel ritorno del primo turno di Serie A2 Elite contro il Lecco e non riesce a difendere il 2-1 dell’Arena Sport, chiudendo una stagione ampiamente positiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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