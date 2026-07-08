Giorgio Broglia è stato ufficialmente nominato team manager della Dole, sostituendo Tommaso Rinaldi. La decisione è stata annunciata dopo che il direttore generale aveva rivelato la scelta lunedì scorso. La squadra milita nella serie A2 di basket.

Dopo la rivelazione del direttore generale Renato Nicolai di lunedì, ecco l’ufficializzazione: sarà Giorgio Broglia a sostituire Tommaso Rinaldi nel ruolo di team manager della Dole. Da un ex biancorosso a un altro. Broglia, che l’anno scorso era in campo negli Angels Santarcangelo di C, ha alle spalle una carriera di livello con alcune importanti parentesi a Rimini. L’ultima, quella di tre anni tra C e B dal 20182019 in poi. "A livello di giocatore – dice Broglia - ero arrivato alla fine di un percorso e, diciamo, quasi all’improvviso è arrivata questa opportunità, che sinceramente non mi aspettavo così presto. Ricevere questa proposta è motivo di grande orgoglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A2. Rinascita, ecco Giorgio Broglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket play-in serie A2 | Dole Basket Rimini-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. LiveOggi alle 19 si gioca il match tra Dole Basket Rimini e Libertas Livorno, valido per il secondo turno dei play-in di serie A2.

Basket play-in serie A2 Dole Basket Rimini-Bi.Emme Service Livorno 95-90: la Libertas si sveglia tardi, addio al sogno playoffNel secondo turno dei play-in di serie A2, la Libertas ha perso in trasferta contro Rimini con il punteggio di 95-90.

Si parla di: Giorgio Broglia torna a casa: sarà il nuovo team manager di Dole Basket Rimini.

Basket serie A2. Rinascita, ecco Giorgio BrogliaDopo la rivelazione del direttore generale Renato Nicolai di lunedì, ecco l’ufficializzazione: sarà Giorgio Broglia a sostituire Tommaso Rinaldi nel ruolo di team manager della Dole. Da un ex biancoro ... sport.quotidiano.net

Dole, Giorgio Broglia nuovo team managerGiorgio Broglia sarà il nuovo team manager della Dole per la stagione 2026/2027. Andrà a completare lo staff dirigenziale, portando entusiasmo e il ... corriereromagna.it