Dopo una settimana di tregua dal caldo e una giornata di temporali che ha interessato l'area Nord di Napoli, negli ultimi giorni di luglio tornerà un clima tipicamente estivo, con temperature fino a 35°C. Si tratta della quarta ondata di calore nella regione annunciata dagli esperti. La settimana inizierà con un clima parzialmente nuvoloso, con una minima di 27°C e una massima di 31°C. Già da domani saliranno, tra una minima di 25°C e una massima di 35°C. L’afa tornerà a farsi sentire, in particolare nelle ore centrali e di sera. Mercoledì si registrerà una giornata soleggiata, con una temperatura minima di 23°C e una massima di 33°C. Il mare sarà poco mosso, quindi un clima perfetto per una giornata al mare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Quarta ondata di calore in arrivo in Campania: attesi picchi sopra i 35°C, come ripararsi dal caldo

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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