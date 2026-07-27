Quarta ondata di calore in arrivo in Campania | attesi picchi sopra i 35°C come ripararsi dal caldo

Da teleclubitalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Campania è prevista una quarta ondata di calore con temperature che supereranno i 35°C. Dopo una settimana di tregua e temporali nell’area Nord di Napoli, le previsioni indicano un ritorno del clima estivo negli ultimi giorni di luglio. Si attendono picchi di calore sopra i 35°C, con condizioni di caldo intenso che interesseranno la regione.

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Dopo una settimana di tregua dal caldo e una giornata di temporali che ha interessato l'area Nord di Napoli, negli ultimi giorni di luglio tornerà un clima tipicamente estivo, con temperature fino a 35°C. Si tratta della quarta ondata di calore nella regione annunciata dagli esperti. La settimana inizierà con un clima parzialmente nuvoloso, con una minima di 27°C e una massima di 31°C. Già da domani saliranno, tra una minima di 25°C e una massima di 35°C. L’afa tornerà a farsi sentire, in particolare nelle ore centrali e di sera. Mercoledì si registrerà una giornata soleggiata, con una temperatura minima di 23°C e una massima di 33°C. Il mare sarà poco mosso, quindi un clima perfetto per una giornata al mare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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