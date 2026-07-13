Meteo Campania: l’alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Da metà settimana atteso il picco del caldo, soprattutto nelle aree interne e nel Beneventano. Meteo Campania Settimana all’insegna del sole e del caldo sulla Campania. Da oggi, lunedì 13 luglio, l’alta pressione abbraccia la regione e garantisce condizioni stabili e soleggiate praticamente ovunque. La giornata di oggi sarà caratterizzata da tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta la regione. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione e in rotazione sempre dai quadranti nord-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4500 metri, mentre il mare sarà poco mosso. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Meteo Campania, sole e caldo intenso: da oggi ondata di calore con picchi fino a 38-40 gradi

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