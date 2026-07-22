Le temperature si abbassano leggermente e si prevedono temporali nel corso della settimana, con condizioni meteorologiche stabili fino a sabato. A partire da domenica, però, si attende una quarta ondata di caldo, con nuovi picchi di temperature al Sud. La situazione rimane stabile e tranquilla fino al weekend, poi cambierà con l’arrivo di temperature più alte e condizioni più calde nella seconda metà della settimana.

Temperature in leggero calo e una fase meteorologica tranquilla fino a sabato. Sono queste in sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. «La colonnina di mercurio - afferma - si assesterà intorno ai 32°C al Nord, 34°C al Centro e 36-37°C al Sud». Il cielo sarà per lo più sereno con qualche temporale fino a venerdì al Sud, in particolare lungo la fascia adriatica e poi verso la Calabria. Domenica, al Nord, nel corso della notte, è attesa una rapida perturbazione che estenderà il suo carico di piogge anche a tutto il Centro, dalla Toscana al Molise e, dal pomeriggio, fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l’estremo Sud farà i conti con una nuova impennata termica, con il Palermitano che tornerà a toccare i 39°C. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Meteo, temperature in calo e temporali. Da domenica cambia tutto con la quarta ondata di caldo: altri picchi attesi al Sud

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SVOLTA da Domenica: TEMPORALI e Calo Termico – Pillole METEO

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