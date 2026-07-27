Durante la finale, un giovane di Querciolo è stato scelto come miglior baby. La cerimonia ha visto anche premi per le società e altri vincitori. La premiazione si è svolta alla fine dell’evento, con molti premi assegnati. Il giovane ha ricevuto il riconoscimento per le sue prestazioni. La manifestazione ha celebrato anche i successi di altre squadre e atleti. La premiazione ha concluso l’appuntamento sportivo con una cerimonia di riconoscimento.

Come da tradizione, la finale ha fatto cornice alle premiazioni individuali e di società. Il querciolese Michael Bartolotta è stato eletto miglior giocatore della finale, vincendo il premio "Simone Spezzani"; migliori portieri delle due finali che si sono aggiudicati il premio "Domenico Rossi" il guardiano Marius Vlas (Querciolese) e il collega Antonio Marzilli (Trinità). I due centrocampisti top delle finali premio "Elis Rinieri" a Mauro Piermattei (Spqm Montecavolo) e ad Andrea Aluigi (Gatta). Corona dei bomber a Modou Diop (Spqm) nei Dilettanti e al baisano Leonardo Bracco per i baby. Il premio "Giuseppe Debbi", intitolato al nostro ex collaboratore appassionato di Montagna, è stato assegnato a Guido Sani, direttore di Solo Dilettanti e alle ex bandiere rotegliesi Narciso Lusoli e Dante Bondioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quanti premi. Bracco miglior baby della finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quanti soldi guadagnerà Sinner con la finale di Wimbledon: i premi per primo e secondo postoIl vincitore della finale di Wimbledon riceverà il doppio del premio rispetto al finalista sconfitto.

Inter miglior squadra, il peggior acquisto è bianconero: i premi della Serie ANell’ultima puntata di La Tripletta con Luca Ravenna sono stati assegnati i riconoscimenti della stagione di Serie A.