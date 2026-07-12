Quanti soldi guadagnerà Sinner con la finale di Wimbledon | i premi per primo e secondo posto

Notizia in breve

Il vincitore della finale di Wimbledon riceverà il doppio del premio rispetto al finalista sconfitto. La partita mette in palio il titolo del torneo e una somma significativa, anche se non sono stati resi noti i dettagli precisi delle cifre. Lo scorso anno, il titolo è stato conquistato da un tennista italiano, che potrebbe ricevere una somma elevata anche questa volta. La finale si giocherà tra il tedesco e l’italiano.