Quanti soldi guadagnerà Sinner con la finale di Wimbledon | i premi per primo e secondo posto
Il vincitore della finale di Wimbledon riceverà il doppio del premio rispetto al finalista sconfitto. La partita mette in palio il titolo del torneo e una somma significativa, anche se non sono stati resi noti i dettagli precisi delle cifre. Lo scorso anno, il titolo è stato conquistato da un tennista italiano, che potrebbe ricevere una somma elevata anche questa volta. La finale si giocherà tra il tedesco e l’italiano.
La sfida tra Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, oltre a mettere in palio il titolo del torneo di Wimbledon, già vinto lo scorso anno dal tennista italiano, assegnerà una cifra ragguardevole, dato che il vincitore incasserà esattamente il doppio del finalista perdente. L’All England Lawn Tennis Club ha distribuito nel 2026 un montepremi totale di 64,2 milioni di sterline, pari a circa 75,8 milioni di euro, con una aumento del 20% rispetto alla scorsa edizione: si tratta del più grande aumento, in un solo anno, della storia del torneo. Il vincitore del match tra Sinner e Zverev incasserà, come accaduto ieri per la vincitrice del... 🔗 Leggi su Oasport.it
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