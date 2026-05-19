Inter miglior squadra il peggior acquisto è bianconero | i premi della Serie A
Nell’ultima puntata di La Tripletta con Luca Ravenna sono stati assegnati i riconoscimenti della stagione di Serie A. Sono stati annunciati i premi per la miglior squadra, il peggior acquisto e il giocatore più meritevole. Durante la trasmissione, sono stati analizzati vari aspetti della stagione sportiva, con particolare attenzione alle performance delle formazioni e dei singoli. La puntata completa è disponibile per chi desidera approfondire le valutazioni e le analisi fatte dai conduttori.
Nell’ultima puntata de La Tripletta con Luca Ravenna (guarda l’episodio completo), abbiamo dato i nostri premi della stagione di Serie A, dalla miglior squadra al peggior acquisto fino all'mvp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Blind ranking dei peggiori acquisti nella storia dell'INTER
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Le menti dietro il ritorno dell’Inter al vertice del calcio italiano. La miglior dirigenza d’Italia. Sono loro ad aver costruito la squadra della Seconda Stella. Sono loro ad aver riportato il Double a Milano per la prima volta dai tempi del Triplete del 2010. ? facebook
LO SAPEVI CHE…Negli ultimi 16 anni solo la Juve di Sarri prima dell’Inter era riuscita a vincere lo scudetto non avendo la miglior difesa, non era mai successo invece che vincesse la squadra sconfitta in entrambi i derby di Milano (quest’anno vinti dal Mil x.com
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