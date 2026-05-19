Nell’ultima puntata di La Tripletta con Luca Ravenna sono stati assegnati i riconoscimenti della stagione di Serie A. Sono stati annunciati i premi per la miglior squadra, il peggior acquisto e il giocatore più meritevole. Durante la trasmissione, sono stati analizzati vari aspetti della stagione sportiva, con particolare attenzione alle performance delle formazioni e dei singoli. La puntata completa è disponibile per chi desidera approfondire le valutazioni e le analisi fatte dai conduttori.

Nell’ultima puntata de La Tripletta con Luca Ravenna (guarda l’episodio completo), abbiamo dato i nostri premi della stagione di Serie A, dalla miglior squadra al peggior acquisto fino all'mvp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter miglior squadra, il peggior acquisto è bianconero: i premi della Serie A

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Blind ranking dei peggiori acquisti nella storia dell'INTER

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