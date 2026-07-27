Un uomo del passato riappare e può mettere in discussione gli equilibri di una relazione attuale. Una donna racconta di un tradimento avvenuto dopo quasi quarant’anni, in un momento di crisi personale e di coppia. La scoperta arriva con sorpresa e segna un nuovo episodio di instabilità emotiva. La narrazione evidenzia come certi incontri del passato possano riemergere e influenzare le dinamiche affettive presenti.

C ara Ester, eccomi, ci sono anche io. Quasi quarant’anni in piena crisi (d’età, matrimoniale. non lo so). Quest’anno ho già tradito, con mia sorpresa. Un amore arrivato dal passato, che aspettava di essere consumato e così è stato. Corpo, passione, sesso. Stop. Sesso: le regole per salvare la coppia dal tradimento (parola di esperta!) X Quando il passato torna a bussare. E poi arriva lui, anzi ritorna, anche lui dal passato. Ci seguiamo sui social, amici in comune, stessi giri, ma sono un paio di anni che non ci vediamo di persona. In passato lui mi ha sempre manifestato il suo interesse, io ho sempre frenato. Perché quando ci siamo conosciuti io ero all’inizio della frequentazione con quello che poi è diventato mio marito e quindi non volevo incasinarmi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quando un uomo del passato riappare, basta poco per rimettere in discussione ogni equilibrio. Ester Viola racconta perché alcuni innamoramenti sembrano non invecchiare mai

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A 5-Year-Old Calls Her Mom! The Innocent Heiress Discovers His Father Is Her Childhood Rival!

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Un uomo che appare e scompare, promesse che non diventano mai realtà e la tentazione di continuare a sperare. In questa puntata di Le Relazioni Difettose, una lettrice racconta la sua storia e Ester Viola spiega perché spesso ci innamoriamo più di una possibilità che di una personaUna donna ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dopo diversi anni, senza che ci fosse mai stata una relazione stabile con la persona coinvolta.

Quando una relazione resta sospesa tra presenza e distanza, il rischio è perdersi nel limbo emotivo. Ester Viola racconta gli amori intermittenti e le “ossa di cristallo”Una relazione che si mantiene tra presenza e assenza può facilmente portare a uno stato di incertezza emotiva.