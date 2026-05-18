Una relazione che si mantiene tra presenza e assenza può facilmente portare a uno stato di incertezza emotiva. In questo contesto, si inseriscono le esperienze di alcune persone che vivono storie di amori intermittenti, caratterizzate da momenti di vicinanza alternati a periodi di distanza. Una donna racconta di aver concluso una relazione lunga, terminata in modo negativo, e di aver ritrovato un nuovo legame che le permette di superare il passato. Un’altra persona descrive il suo stato di fragilità emotiva, che si è riacutizzato dopo una separazione precedente.

C ara Ester, prima c’era una storia lunga, 14 anni, finita male. Ma adesso, come dici tu, mi sono ammalata di nuovo e quindi dalla vecchia sono guarita grazie a D. Una sera, dopo circa un anno dalla fine della storia della vita, incontro questo ragazzo. È del mio stesso paese ma vive nella città in cui lavoro. Mi chiede il numero, lo memorizza perché ha il cellulare spento e mi invita a un primo appuntamento tra pranzo e museo. Scatta il bacio. E per una mentale e cervellotica come me è assurdo sentirsi attratta da uno sconosciuto che sembra di conoscere da sempre. Le relazioni tossiche fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza X Le farfalle a 36 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quando una relazione resta sospesa tra presenza e distanza, il rischio è perdersi nel limbo emotivo. Ester Viola racconta gli amori intermittenti e le “ossa di cristallo”

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