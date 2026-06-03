Una donna ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dopo diversi anni, senza che ci fosse mai stata una relazione stabile con la persona coinvolta. La persona aveva avuto un’uscita con lei e poi si era fatta nuovamente viva, senza però portare avanti nessun rapporto. Durante la puntata di “Le Relazioni Difettose”, Ester Viola ha spiegato come spesso ci si innamori più di una possibilità che di una persona concreta.

U n messaggio dopo anni, non era mai successo nulla tra di noi se non un’uscita con conseguente sparizione, da parte sua ovviamente. I 10 falsi miti più diffusi sulle relazioni (e perché sono sbagliati) X Si sa a volte ci si ritrova, per noia o per gioco, a scorrere nel passato, si ripescano momenti e anche numeri dalla rubrica.. La scusa degli auguri di Natale, poi capodanno, poi la foto dalla montagna.e così si riallacciano, foto dopo foto, messaggio dopo messaggio rapporti che non sono mai stati degni di essere definiti tali. Si ride tanto, si scherza molto,doppi sensi, non sensi, si flirta insomma. Si percepisce subito una grande intesa tanto da decidere di “rivedersi”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un uomo che appare e scompare, promesse che non diventano mai realtà e la tentazione di continuare a sperare. In questa puntata di Le Relazioni Difettose, una lettrice racconta la sua storia e Ester Viola spiega perché spesso ci innamoriamo più di una possibilità che di una persona

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