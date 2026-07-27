Il rapper ha annunciato l’annullamento dei concerti dopo un nuovo ricovero in ospedale. Ha condiviso una foto scattata dal terrazzo di casa, con lo skyline di Milano sullo sfondo. La comunicazione è arrivata lunedì 27 luglio, poche ore dopo le dimissioni. In passato, ha descritto l’esperienza di trovarsi in ospedale in attesa dell’ultima trasfusione di sangue, sottolineando momenti di difficoltà legati alla salute.

Fedez rompe il silenzio dopo l’ennesimo ricovero in ospedale e le recenti dimissioni. Nel pomeriggio di lunedì 27 luglio il rapper ha pubblicato una foto scattata dal terrazzo di casa, con lo skyline di Milano alle spalle. Nel testo che accompagna lo scatto, Fedez ripercorre la paura provata in ospedale, a poche ore dalla nascita del terzo figlio Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger: ha raccontato di aver temuto che il proprio tempo stesse per finire e di aver avuto paura di non poter più riabbracciare i suoi figli. Il rapper ha poi parlato del proprio corpo, che gli ha ancora una volta imposto una pausa, spiegando di voler seguire anche le indicazioni dei medici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì”: Fedez rompe il silenzio e annulla i concerti

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«Quando sei in ospedale ti senti vacillare»: Fedez racconta il ricovero (e annulla il tour)

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