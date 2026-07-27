Dopo giorni di silenzio, il rapper ha scritto sui social confermando di aver ricevuto un’ultima trasfusione di sangue. Non sono state fornite dettagli sulle sue condizioni di salute, ma il messaggio ha comunicato il ritorno alla comunicazione pubblica. Nessuna informazione aggiuntiva è stata condivisa riguardo al ricovero o alle cure ricevute.

Dopo giorni di silenzio e apprensione per le sue condizioni di salute, Fedez è tornato a parlare. Lo ha fatto attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, il primo dopo il recente ricovero che lo ha costretto anche a sottoporsi a trasfusioni di sangue. Parole intime, cariche di consapevolezza, in cui il rapper racconta la paura vissuta e il nuovo modo con cui guarda alla vita. “Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo”, scrive all’inizio del suo messaggio, affidando a questa immagine il senso della riflessione maturata durante i giorni trascorsi in ospedale. Il cantante si sofferma sul valore del tempo, definendolo “l’unico bene prezioso che veramente abbiamo”, e ammette come spesso sia proprio la malattia a costringere a rivedere le proprie priorità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez, le prime parole dopo il ricovero: “Quando aspetti l’ultima trasfusione di sangue”

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FEDEZ DIMESSO DALL'OSPEDALE: ecco quali sono le sue condizioni attuali

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