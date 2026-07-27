Fedez | in ospedale ti senti vacillare mi ha salvato una trasfusione Io fortunato ad essere sotto questo cielo
Fedez ha raccontato di aver avuto bisogno di una trasfusione durante il ricovero d’urgenza in ospedale. Dopo alcuni giorni, è stato dimesso e ha scritto sui social che si è sentito vacillare, ma è stato salvato. L’artista milanese, 36 anni, ha condiviso il suo racconto a pochi giorni dalla fine della degenza.
Milano, 27 luglio 2026– Fedez torna a parlare sui social dopo il ricovero d’urgenza dei giorni scorsi al Fatebenefratelli. L’artista milanese, 36 anni, ha affidato ai social la sua riflessione, a pochi giorni dalle dimissioni. “Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l ’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi". "Pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo” La trasfusione salva vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fedez è stato ricoverato durgenza in ospedale dopo la nascita del figlio Edoardo Lupo
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Fedez: Quando sei in ospedale ti senti vacillare, pensi che il tempo stia per finire. Il mio corpo mi ha detto 'fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici #ANSA x.com
Fedez: Quando sei in ospedale ti senti vacillare, pensi che il tempo stia per finire. Il mio corpo mi ha detto 'fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici #ANSA facebook
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