Fedez ha raccontato di aver avuto bisogno di una trasfusione durante il ricovero d’urgenza in ospedale. Dopo alcuni giorni, è stato dimesso e ha scritto sui social che si è sentito vacillare, ma è stato salvato. L’artista milanese, 36 anni, ha condiviso il suo racconto a pochi giorni dalla fine della degenza.

Milano, 27 luglio 2026– Fedez torna a parlare sui social dopo il ricovero d’urgenza dei giorni scorsi al Fatebenefratelli. L’artista milanese, 36 anni, ha affidato ai social la sua riflessione, a pochi giorni dalle dimissioni. “Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l ’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi". "Pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo” La trasfusione salva vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fedez: in ospedale ti senti vacillare, mi ha salvato una trasfusione. Io fortunato ad essere sotto questo cielo

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Fedez è stato ricoverato durgenza in ospedale dopo la nascita del figlio Edoardo Lupo

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