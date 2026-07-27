Quando pagano l' Assegno unico ad agosto 2026? Le date INPS e chi resta a 58,30 euro

Da gazzettadelsud.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le date di pagamento dell'Assegno unico ad agosto 2026 sono il 18 e il 19, rispettivamente di martedì e mercoledì. Queste date riguardano le famiglie che già ricevono l'assegno senza variazioni. Per chi ha diritto a 58,30 euro, non sono previste modifiche o anticipi rispetto alle date stabilite dall'INPS. Non sono ancora state comunicate eventuali variazioni per altri benefici o importi.

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Quando pagano l'Assegno unico ad agosto 2026? Per le famiglie che già ricevono la prestazione senza variazioni le date fissate dall'INPS sono martedì 18 e mercoledì 19 agosto. Chi ha presentato una nuova domanda, o riceve una rata interessata da un ricalcolo, segue invece la finestra di fine mese. Ecco tutte le date, gli importi aggiornati per fascia di età e i controlli da fare se l'accredito non corrisponde a quello atteso. Le date di pagamento dell'Assegno unico di agosto 2026 Il calendario degli accrediti dell' Assegno Unico e Universale per tutto il 2026 è stato fissato dall'INPS con il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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