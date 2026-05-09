A maggio 2026, l'Inps ha stabilito le date di pagamento dell'Assegno Unico Universale. Le modalità e i tempi degli accrediti sono stati comunicati nel calendario ufficiale dall'ente previdenziale, che programma ogni mese le erogazioni destinate alle famiglie. Questi pagamenti rappresentano un sostegno economico previsto per le famiglie con figli a carico, con date precise da rispettare per ricevere le somme previste.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Pagamenti Assegno unico Febbraio 2026: ecco le date e le novità in arrivo.

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