A maggio 2026, l'Inps ha programmato le date di pagamento dell'Assegno unico. Le date di accredito sono state pubblicate nel calendario ufficiale dell'ente previdenziale. I beneficiari potranno verificare le date esatte per ricevere l'assegno in modo regolare durante il mese. Le date di pagamento vengono comunicate in anticipo per consentire agli utenti di pianificare le proprie finanze.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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