L'Assegno di inclusione di agosto 2026 sarà pagato il 14 e il 27 agosto. Dal 1° agosto si riapre la finestra per presentare le richieste di rinnovo. È importante evitare di inviare le domande troppo tardi, poiché il termine per la presentazione scade prima della data di pagamento.

L'Assegno di inclusione di agosto 2026 arriva in due date – venerdì 14 e giovedì 27 – ma il mese porta anche una novità che riguarda numerosi nuclei: dal 1° agosto riparte la finestra per le domande di rinnovo. C'è però una regola che l'INPS ha ribadito e che rischia di far perdere tempo a chi si porta avanti: la domanda presentata troppo presto non può essere accolta. Ecco le date, chi può rinnovare e come evitare l'errore. Le date di pagamento dell'ADI ad agosto 2026 Il calendario dei pagamenti dell' Assegno di inclusione per il 2026 è stato definito dall'INPS con il messaggio n. 214 del 22 gennaio 2026.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Quando pagano l'Assegno di inclusione ad agosto 2026? Ecco le date e l'errore da evitare

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Assegno di Inclusione Febbraio 2026 - Calendario Pagamenti e Novità Importi

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