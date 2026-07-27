qualiano piazza kennedy allagata dopo la pioggia

Notizia in breve

A Qualiano, Piazza Kennedy è rimasta allagata dopo un temporale notturno, con cittadini che hanno documentato l'acqua che ha invaso la piazza. Si segnalano problemi ricorrenti di allagamenti nella zona e si richiedono verifiche sui lavori eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La situazione richiede controlli per accertare eventuali responsabilità o difetti nelle opere realizzate. La problematica rimane aperta con nuove segnalazioni che si aggiungono a quelle già presenti.