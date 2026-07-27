Qualiano Piazza Kennedy allagata dopo la pioggia

Da puntomagazine.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Qualiano, Piazza Kennedy è rimasta allagata dopo un temporale notturno, con cittadini che hanno documentato l'acqua che ha invaso la piazza. Si segnalano problemi ricorrenti di allagamenti nella zona e si richiedono verifiche sui lavori eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La situazione richiede controlli per accertare eventuali responsabilità o difetti nelle opere realizzate. La problematica rimane aperta con nuove segnalazioni che si aggiungono a quelle già presenti.

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Piazza Kennedy finisce sott’acqua dopo il temporale notturno: cittadini documentano l’allagamento. Necessarie verifiche sui lavori PNRR eseguiti. Una nuova segnalazione arriva da Qualiano e riguarda ancora una volta il tema degli allagamenti. Questa volta al centro dell’attenzione c’è Piazza Kennedy, dove un video realizzato nella notte da due cittadini documenta una situazione che ha immediatamente acceso il dibattito. Lo fanno a bordo di un’auto che le immagini mostrano costretta a procedere a passo d’uomo a causa dell’acqua che ha invaso tutta della carreggiata. Acqua oltre i marciapiedi. Nel filmato, l’acqua appare particolarmente abbondante, al punto da superare in alcuni punti il livello dei marciapiedi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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