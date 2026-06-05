Qualiano auto distrugge una fioriera in Piazza Kennedy | danneggiato anche un palo
Un'auto ha urtato una fioriera in Piazza Kennedy a Qualiano, distruggendola. Durante l’incidente, è stato danneggiato anche un palo nelle vicinanze, che presenta segni di impatto e ora è instabile. Nessuna persona è rimasta ferita. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma si tratta di un probabile scontro sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Probabile incidente sul marciapiede di Piazza Kennedy a Qualiano: una fioriera è andata in frantumi e un palo presenta segni d’urto e instabilità. Momenti di attenzione nella centralissima Piazza Kennedy a Qualiano, dove una grossa fioriera in cemento è stata trovata completamente distrutta sul marciapiede. Sul posto sono rimasti sparsi terriccio, frammenti della struttura e alcune piante divelte, segni evidenti di un impatto particolarmente violento. L’ipotesi: un’auto sarebbe salita sul marciapiede. Secondo le prime osservazioni raccolte sul posto, la causa più probabile sarebbe la collisione di un veicolo. L’auto potrebbe aver urtato inizialmente un palo situato lungo il marciapiede per poi terminare la propria corsa contro la fioriera, mandandola completamente in frantumi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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