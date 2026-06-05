Qualiano auto distrugge una fioriera in Piazza Kennedy | danneggiato anche un palo

Notizia in breve

Un'auto ha urtato una fioriera in Piazza Kennedy a Qualiano, distruggendola. Durante l’incidente, è stato danneggiato anche un palo nelle vicinanze, che presenta segni di impatto e ora è instabile. Nessuna persona è rimasta ferita. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma si tratta di un probabile scontro sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.