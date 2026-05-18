Qualiano auto in fuga si ribalta | distrutta piazza Kennedy

A Qualiano, un inseguimento tra auto ha portato a un incidente che ha coinvolto un veicolo in fuga, finito con il mezzo ribaltato in piazza Kennedy. L’incidente ha causato danni ad arredi urbani e alla segnaletica presenti nell’area. I residenti della zona hanno riferito di aver provato paura durante l’evento, che ha attirato l’attenzione di numerosi testimoni. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

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Inseguimento a Qualiano finisce con un’auto ribaltata in piazza Kennedy: danni ad arredi urbani e segnaletica, paura tra i residenti. Una notte di paura e caos a Qualiano, dove un’auto in fuga, con quattro persone a bordo, si è ribaltata dopo aver perso il controllo nella piazza, distruggendo parte della segnaletica e degli arredi urbani. L’auto in fuga si ribalta durante l’inseguimento. Secondo quanto emerso, la vettura forse stava cercando di sfuggire al controllo dei Carabinieri quando, a causa dell’alta velocità, ha dovuto fare i conti con la nuova geometria della piazza. Il mezzo ha terminato la sua corsa ribaltandosi sul marciapiede, a pochi passi dalle abitazioni e a pochi centimetri da un negozio di abbigliamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, auto in fuga si ribalta: distrutta piazza Kennedy ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piazza Kennedy a Qualiano si rinnova, ma scatta il parkour sull’arredo urbano: l’assessore intervieneInstallati nuovi elementi di arredo urbano a Piazza Kennedy per abbellire Qualiano, ma già in serata alcuni ragazzi li usano come ostacoli: dura la... Qualiano, piazza Kennedy cambia volto: l’assessore mostra il renderingDecoro urbano a Qualiano, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Onofaro presenta sui social il progetto finale di piazza Kennedy e chiede ai... Qualiano, ladri in azione durante il cenone natalizio messi in fuga dai residentiPasseggiano sul balcone, del tutto incuranti dei residenti affacciati alle finestre che inveiscono contro di loro. Poi scavalcano la ringhiera, raggiungono la strada con un salto e scappano a bordo di ... ilmattino.it Qualiano, 28enne in fuga con droga e contanti: arrestatoUn inseguimento ad alta velocità per le strade di Qualiano e Giugliano, il tentato investimento di un agente, droga, denaro e un’auto finita in un canale. È il bilancio di una notte ad alta tensione ... ilmattino.it