Puff Daddy in isolamento dopo una rissa con un detenuto | L’ex magnate è stato insultato e ha reagito

Puff Daddy è stato trasferito in isolamento nel carcere federale di Fort Dix, nel New Jersey, dopo una lite con un altro detenuto. La rissa è avvenuta dopo che l’artista è stato insultato, e lui avrebbe reagito di conseguenza. Attualmente, sta scontando una condanna di 50 mesi per favoreggiamento della prostituzione. La situazione è stata confermata dalle autorità carcerarie.

Puff Daddy è stato posto in isolamento dopo una rissa con un detenuto nel carcere federale di Fort Dix del New Jersey, dove sta scontando una condanna a 50 mesi di detenzione con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione. Lo riferiscono fonti informate all’ABC e alla NBC, aggiungendo che non è chiaro se l’isolamento sarà temporaneo o a lungo termine. Un portavoce del Federal Bureau of Prisons ha dichiarato che il carcere non rilascia commenti sulle “condizioni di detenzione, sulle questioni disciplinari o su altre informazioni riguardanti i singoli detenuti, per motivi di privacy, sicurezza e incolumità pubblica Secondo quanto riferito ad ABC News da una fonte a conoscenza dell’incidente “l’altro detenuto coinvolto nella rissa avrebbe rivolto un commento all’ex magnate, scatenando la lite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Diddy Gets Into Brutal Prison Brawl: Sent to Solitary

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