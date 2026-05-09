Una notizia pubblicata dal Daily Mail rivela che Sarah Ferguson avrebbe avuto una relazione occasionale con un famoso artista musicale. Secondo quanto scritto, l’artista si sarebbe vantato della loro vita sessuale. La notizia ha suscitato scalpore nel Regno Unito. La stessa fonte riporta che l’artista è attualmente detenuto in carcere per un’accusa legata al trasporto di persone a fini di prostituzione.

La notizia è clamoroso e ha scosso la Gran Bretagna. Secondo quanto riportato da Andrew Lownie sul Daily Mail, il controverso Puff Daddy – attualmente in carcere per trasporto di persone a fini di prostituzione – era ossessionato da Sarah Ferguson. Un ex dipendente della Bad Boy Records dell’ex magnate avrebbe affermato che il capo “si vantava di aver avuto rapporti sessuali con lei”. Puff Daddy avrebbe incontrato Sarah Ferguson per la prima volta a New York nel 2002, a una festa organizzata da Ghislaine Maxwell, compagna di Epstein. I due avrebbero iniziato una relazione segreta nel 2004, che sarebbe durata diversi anni. Lownie ha affermato che Daddy avrebbe persino detto di “non vedere l’ora che le figlie di Fergie raggiungessero la maggiore età”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarah Ferguson aveva una relazione occasionale con Puff Daddy. Lui si vantava della loro vita sessuale”: l’indiscrezione bomba del Daily Mail

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