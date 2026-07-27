Pronostico Serie A 2026 27 Sossio Aruta | Scudetto a Napoli di Allegri
Sossio Aruta ha dichiarato che, secondo lui, il Napoli vincerà lo scudetto nella stagione 202627 con Allegri come allenatore. La sua affermazione è stata fatta durante il Vip Master 2026 a Milano Marittima, al Circolo Tennis, dove si è conclusa la manifestazione. Aruta ha espresso questa previsione ai nostri microfoni, senza ulteriori dettagli sul motivo della sua convinzione.
Il ‘Re Leone’ Sossio Aruta infiamma il Vip Master 2026 di Milano Marittima: “Con Allegri il Napoli vince lo scudetto”. Questa la rivelazione di Sossio Aruta in queste ore ai nostri microfoni, direttamente dal Circolo Tennis dove è terminata con successo la manifestazione sportiva del Vip Master 2026. Ebbene sì, Sossio Aruta – volto amatissimo . L'articolo Pronostico Serie A 202627 Sossio Aruta: “Scudetto a Napoli di Allegri” proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
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