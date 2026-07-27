Pronostico Serie A 2026 27 Sossio Aruta | Scudetto a Napoli di Allegri

Da danielebartocciblog.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sossio Aruta ha dichiarato che, secondo lui, il Napoli vincerà lo scudetto nella stagione 202627 con Allegri come allenatore. La sua affermazione è stata fatta durante il Vip Master 2026 a Milano Marittima, al Circolo Tennis, dove si è conclusa la manifestazione. Aruta ha espresso questa previsione ai nostri microfoni, senza ulteriori dettagli sul motivo della sua convinzione.

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Il ‘Re Leone’ Sossio Aruta infiamma il Vip Master 2026 di Milano Marittima: “Con Allegri il Napoli vince lo scudetto”. Questa la rivelazione di Sossio Aruta in queste ore ai nostri microfoni, direttamente dal Circolo Tennis dove è terminata con successo la manifestazione sportiva del Vip Master 2026. Ebbene sì, Sossio Aruta – volto amatissimo . L'articolo Pronostico Serie A 202627 Sossio Aruta: “Scudetto a Napoli di Allegri” proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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