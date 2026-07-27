Pronostico Serie A 2026 27 Sossio Aruta | Scudetto a Napoli di Allegri

Notizia in breve

Sossio Aruta ha dichiarato che, secondo lui, il Napoli vincerà lo scudetto nella stagione 202627 con Allegri come allenatore. La sua affermazione è stata fatta durante il Vip Master 2026 a Milano Marittima, al Circolo Tennis, dove si è conclusa la manifestazione. Aruta ha espresso questa previsione ai nostri microfoni, senza ulteriori dettagli sul motivo della sua convinzione.