Calciomercato Napoli 2026 27 | da Gila a Vlahovic tutte le possibili mosse del Napoli di Allegri

Da ilnapolista.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciomercato del Napoli 202627 si concentra su possibili acquisti tra cui Gila e Vlahovic, con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Prima di acquistare, la squadra deve cedere alcuni giocatori in esubero o in prestito. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. La strategia del club mira a migliorare il reparto offensivo e rafforzare la squadra in vista delle competizioni future.

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Il calciomercato del Napoli che verrà parte da un dato di fatto: prima di comprare, bisogna vendere. Con Massimiliano Allegri verso la firma e Giovanni Manna a cui — dopo l’addio di Conte — De Laurentiis delegherà responsabilità ancora maggiori, l’estate azzurra sarà un cantiere doppio: alleggerire l’organico e ricostruirlo. Il nuovo Napoli di Allegri è già partito, da Rabiot a Khalaili. Proviamo a mettere in fila tutte le possibili mosse. Calciomercato Napoli, la porta: rivoluzione possibile, idea Kovar. Il primo rebus è tra i pali. Né Milinkovic-Savic né Meret hanno il posto garantito, e Allegri potrebbe chiedere una rivoluzione totale per quel ruolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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